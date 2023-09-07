В Самаре общественный транспорт в День города 10 сентября будет ходить до 24:00

В День города в Самаре усилят работу общественного транспорта Фото: администрация Самары

В воскресенье, 10 сентября 2023 года, в Самаре будут отмечать День города. В этот день в областной столице усилят работу общественного транспорта. Автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, до полуночи будут работать троллейбусы №№ 4, 6, 15 и трамваи №№ 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25. При этом трамваи №№ 1, 3, 5, 20, 22, которые заберут самарцев после фейерверка, проедут вблизи площади имени В.В. Куйбышева.

К 21:30 на нечетной стороне улицы Самарской (от Красноармейской до Льва Толстого) пассажиров будут ждать дополнительные автобусы №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67. Отметим, что автобус № 26 поедет через Волгарь, поселки Сухая Самарка, 113 км и Озерный до автостанции «Аврора». Что касается метро, то оно будет работать по обычной схеме — до 24:00.

Напомним, из-за празднования Дня города в центре Самары перекроют пять улиц. Движение ограничат вблизи площади Куйбышева с 12:00 до 23:59 10 сентября 2023 года.

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