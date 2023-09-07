В Самаре бабушка троих внуков научила Регину Тодоренко танцевать на пилоне

Самарчанка показала несколько движений на пилоне и научила им телеведущую / Фото: телеканал "Пятница!"

Жительница Самары Наталья Кафиятова стала героиней тревел-шоу «Руссо Экспрессо» на телеканале «Пятница!». Женщина увлекается танцами на пилоне, чем и заинтересовала одну из ведущих проекта Регину Тодоренко.

Наталье Кафиятовой 55 лет, и она бабушка троих внуков. Однако это не помешало ей исполнить свою мечту — она освоила пилон. Ранее «КП-Самара» рассказывала об этой удивительной женщине. Самарчанка отмечает, что пилон ее молодит. Сейчас она занимается воздушной гимнастикой и участвует в различных соревнованиях и фестивалях.

Региона Тодоренко, прочитав статью про Наталью Кафиятову, решила с ней познакомиться и узнать секрет ее молодости. Телеведущая встретилась с женщиной в одной из танцевальных студий города. Самарчанка показала гостье несколько движений из танцев на пилоне, а потом провела для нее небольшой урок.

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