Магнитные бури накроют Самару с 13 по 17 сентября 2023 года

В Самаре пройдет серия магнитных бурь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь предупредили местных жителей о надвигающихся магнитных бурях. Они накроют областную столицу с 13 по 17 сентября 2023 года.

По информации сервиса my-calend, серия магнитных бурь придет в областной центр в середине сентября. Их сила составит 3-4 балла. В этот период метеочувствительные горожане могут столкнуться с головной болью и слабостью. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Горожанам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, также магнитные бури придут в город 7 и 8 сентября. Горожанам следует подготовиться.