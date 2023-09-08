Выборы губернатора начались в Самарской области 8 сентября 2023

Три дня избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 8 сентября, начались выборы губернатора Самарской области, идет первый день голосования. В регионе работают 47 территориальных избирательных комиссий и 1751 участков. Об этом сообщили в областном правительстве.

Напомним, голосование будет идти три дня – 8, 9 и 10 сентября. В эти дни избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. На них планируют быть более 6 тысяч человек наблюдателей, из которых около 2 тысячи назначены Общественной палатой Самарской области. Еще более 3 тысяч стали зарегистрированными кандидатами и около 900 наблюдателей назначили избирательные объединения.

Средства видеонаблюдения есть в 47 ТИК и 10% УИК, в остальных помещениях для голосования предусмотрены средства видеофиксации. Также отмечается, что 321 избирательный участок, что составляет более 20%, оборудован комплексами обработки бюллетеней. Все остальные будут использовать технологию изготовления итогового протокола с использованием QR-кода.

Дополнительно образовали 16 УИК в местах временного пребывания граждан. Такие избирательные участки появились на территориях Промышленного, Октябрьского, Кировского, Железнодорожного, Советского, Красноглинского районов Самары и в Сызрани.

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