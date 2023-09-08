«ОМЕГА» распланирует территорию под новый ЖК в Промышленном районе Самары

Застройщик собирается построить школу и реконструировать существующий детский сад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре застройщику «ОМЕГА» разрешили подготовить документацию по планировке территории в Промышленном районе города. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет о территории площадью 34,05 га в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной и проспекта Кирова. Согласно документации, там планируется многоэтажная жилая высотная застройка.

Также застройщик собирается построить среднюю общеобразовательную школу и реконструировать существующий детский сад. Документацию по планировке территории должны будут представить в департамент градостроительства Самары в течение 12 месяцев со дня вступления распоряжения в силу.

Напомним, в Самаре также обсудили комплексное развитие территории у исторической мечети. Там планируется построить школу для девочек, апарт-отель и спорткомплекс.

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