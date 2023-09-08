Дмитрий Азаров поучаствовал в фестивале «Русское лето. ZаРоссию» в Тольятти

К участникам и гостям фестиваля обратился губернатор, а также жена и супруга тольяттинского Героя России Виталия Красного. Фото: Андрей Савельев

В четверг, 7 сентября, в Тольятти в парковом комплексе истории техники им. Сахарова прошел всероссийский фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». В этом году Самарская область присоединилась к мероприятию впервые.

В начале фестиваля к участникам и гостям «Русского лета. ZаРоссию» обратился губернатор Дмитрий Азаров, а также жена и супруга тольяттинского Героя России Виталия Красного. Участник СВО, командир отделения специального назначения спас сослуживца и обеспечил отход своей группы.

— Большая честь стоять на одной сцене с главными женщинами, вдохновляющими нашего героя Виталия Красного. Он бьет врага и отстаивает мирное небо над нашей самарской землей. Низкий поклон матери за такого сына и супруге за поддержку и вдохновение, — сказал глава региона.

Отдельные слова благодарности и признательности Дмитрий Азаров адресовал бойцам, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Также губернатор поблагодарил организаторов, артистов и гостей патриотического события.

В рамках фестиваля для зрителей выступили «Пилот» и «СерьГа». Московский поэт Алексей Шмелев читал свои стихи, а русские богатыри всемирной атлетической лиги «Сильнейшая нация мира» показывали свои таланты. Весь день в парке работали интерактивные площадки и кабина «Народного фронта», где все желающие могли записать видеообращение в поддержку российских участников СВО.

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