В Тольятти после реставрации открыли стелу-панно «Радость труда»

Панно отреставрировали, осталось привести в порядок прилегающую территорию / Фото: Николай Ренц

В Тольятти завершили реставрацию стелы-панно «Радость труда». Ее открытие после обновления состоялось в четверг, 7 сентября 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Николай Ренц.

– Все, кто был на открытии, обратили внимание, что не в полной мере завершено благоустройство. Но мы очень хотели именно сейчас, в последние солнечные дни, показать, как все получилось. Мы обязательно пригласим всех жителей еще раз, когда здесь появятся деревья и все то, что мы задумали. Думаю, в течение десяти дней мы с этим справимся, – отметил мэр Тольятти.

Напомним, стела-панно «Радость труда» была создана в конце 1970-х годов. Длина монумента составляет 100 метров, высота – пять метров, а ширина – три метра. Он считается одним из крупнейших в Европе. Над созданием стелы работали четыре года. Руководил процессом известный монументалист Юрий Королев. Всего было использовано более 3,5 млн элементов смальты.

Спустя годы панно стало осыпаться, денег на его восстановление у города не было, поэтому объект просто огородили забором. Не так давно было решено отреставрировать монумент. Этим занялись специалисты Тольяттинского государственного университета. На обновление стелы у них ушло около года.

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