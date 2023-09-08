В Самаре мужчина пришел голосовать на выборах губернатора с собакой

Самарец посетил избирательный участок со своим питомцем и сделал фото на память / Фото: vk.com/izbirkom63

В Самарской области продолжаются выборы губернатора. Люди с самого утра идут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за одного из пяти кандидатов. Кто-то приходит в одиночку, кто-то всей семьей, а один из жителей Самары взял с собой собаку.

– На выборы – как на праздник! А праздник всегда хочется разделить с близкими, даже если это домашние любимцы. Один из жителей Самары посетил избирательный участок со своим питомцем и сделал фото на память, – рассказали в избиркоме региона.

Самарец пришел проголосовать на избирательный участок № 3209. Он находится на улице Льва Толстого, 23. По этому адресу расположен один из корпусов ПГУТИ. Судя по фото, пес мужчины проникся всей серьезностью момента и, хотя сам не голосовал, вид имел гордый.

Отметим, не менее празднично проходит голосование на выборах губернатора в Новокуйбышевске. Утром 8 сентября 2023 года избирательный участок, который работает во Дворце культуры на площади им. Ленина, посетил народный ансамбль песни и танца «Россияне». Хор в народных костюмах сначала проголосовал, а потом устроил небольшое мини-выступление.

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