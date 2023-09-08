В Самарской области проверили ход работ по программе социальной газификации

Председатель правления СВГК Иван Аветисян обсуждает с коллегами ход работ в Свободных Ключах

7 сентября руководители СВГК проверили выполнение графика производства строительно-монтажных работ на очередном объекте программы социальной газификации – в селе Свободные Ключи Кинель-Черкасского района. Здесь ведется строительство подземных полиэтиленовых газопроводов протяженностью почти 6 километров по улице Дудоревской. Проектом предусмотрена также установка двух ШГРП для регулирования давления в новых сетях. По завершении работ газовое топливо получит потенциально до 140 домохозяйств. 33 заявки на догазификацию жителями села уже подано.

В расположенном по соседству поселке Най-Лебен к газопроводу, построенному в рамках догазификации, уже подключены 9 домовладений. Совместно с главой администрации района Валерием Фроловым руководитель СВГК поздравил жительницу поселка с приходом в дом долгожданного газа. По мере готовности заявителей в ближайшее время будут выполнены еще 7 заявок на подключение.

«Мы планируем за сентябрь обеспечить техническую возможность подключения к сетям порядка 1300 домовладений, - отметил руководитель СВГК Иван Аветисян. – Наша важнейшая задача – подключить к новым сетям максимально возможное количество заявителей, подготовивших дом к приему газа».

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