Дмитрий Азаров поучаствовал в выборах губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров уверен, что и сейчас самарцы проявят свое неравнодушие за будущее родной земли и проголосуют. Фото: Юлия Рубцова

В пятницу, 8 сентября, в Самарской области начался первый день выборов губернатора Самарской области. В голосовании поучаствовал и глава региона Дмитрий Азаров, который отдал голос на избирательном участке в своей родной самарской школе № 132.

Губернатор призвал жителей выполнить свой гражданский долг, сделав выбор, и отметил, что три дня позволяют проголосовать в удобное для каждого человека время. По словам Дмитрия Азарова, в последние годы благодаря активности жителей Самарской области в регионе удалось многое сделать.

— У Самарской области прекрасное будущее. Мы заложили фундамент новых побед и новых свершений, создали условия для привлечения инвестиций и укрепили промышленную мощь, в два раза за 5 лет снизили уровень безработицы. Мы создаем новые рабочие места и производства, приводим в порядок инфраструктуру, — сказал губернатор.

Значительные положительные изменения наблюдаются также в социальной сфере, в благоустройстве городов и муниципальных районов. Дмитрий Азаров уверен, что и сейчас самарцы проявят свое неравнодушие за будущее родной земли и проголосуют.

— Мы привели в порядок самые знаковые и значимые для людей места в городах и поселках. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря активности людей. И я уверен, эта активность будет проявлена и в дни голосования. Мы еще раз покажем, как сообща решали задачи, поблагодарим друг друга и сделаем новый шаг вперед, — подытожил Дмитрий Азаров.

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