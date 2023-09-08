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НовостиОбщество8 сентября 2023 11:49

Синоптики предупреждают о заморозках в ночь на 9 сентября в Самарской области

Температура воздуха местами опустится до -0, -2 градусов
Анастасия ПИГИНА
Морозы ударят в ночь на 9 сентября.

Морозы ударят в ночь на 9 сентября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область придут очередные заморозки. Морозная погода ожидается в ночь на 9 сентября 2023 года. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Приволжское УГМС.

– В Самарской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура составит -0, -2 градуса. Объявлен оранжевый уровень опасности, – отмечают в региональном ГУ МЧС.

Жителей просят внимательно следить за погодными условиями и бережно относиться к своему здоровью – одеваться теплее, не допускать переохлаждения. Владельцам огородов рекомендуют спрятать урожай под полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой, а водителям – быть осторожнее на дорогах.

По данным синоптиков, в следующие дни в Самарской области сохранится холодная погода. Однако теплые дни еще вернутся в регион.

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