Синоптики предупреждают о заморозках в ночь на 9 сентября в Самарской области

Морозы ударят в ночь на 9 сентября.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарскую область придут очередные заморозки. Морозная погода ожидается в ночь на 9 сентября 2023 года. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Приволжское УГМС.
– В Самарской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура составит -0, -2 градуса. Объявлен оранжевый уровень опасности, – отмечают в региональном ГУ МЧС.
Жителей просят внимательно следить за погодными условиями и бережно относиться к своему здоровью – одеваться теплее, не допускать переохлаждения. Владельцам огородов рекомендуют спрятать урожай под полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой, а водителям – быть осторожнее на дорогах.
По данным синоптиков, в следующие дни в Самарской области сохранится холодная погода. Однако теплые дни еще вернутся в регион.
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