Мобильный оператор поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике

Фото: пресс-служба ФГУП «Росморпорт» в Мурманской области

У ФГУП «Росморпорт» теперь есть защищенный канал связи протяженностью 50 км для передачи изображения с радаров и метеоданных. Благодаря этому предприятие сможет контролировать безопасность движения танкеров-газовозов к плавучему хранилищу газа в Мурманской области. Работы провел МегаФон.

Мобильный оператор объединил в защищенную сеть объекты Росморпорта в Мурманской области: автоматизированный радиотехнический пост в Баренцевом море и Центр системы управления движением судов. Расстояние между ними составляет почти 50 км. Объекты соединены между собой радиорелейной связью по двум каналам, проложенным разными маршрутами. Скорость передачи данных по сети - до 500 Мбит/с.

Информация от радионавигационного оборудования и автоматической метеостанции в высоком качестве и без задержек теперь поступает в центр управления в Мурманске. За счет устойчивого сигнала связи контролировать навигационную обстановку и поддерживать радиосвязь с судами можно в режиме реального времени. Теперь операторы службы управления движением судов могут вести круглосуточное наблюдение за навигационной обстановкой в акватории и помогать танкерам-газовозам безопасно подходить к терминалу с плавучими хранилищами газа для разгрузки и погрузки.

- Наш партнер в Мурманской области выполняет сложные и ответственные задачи по сопровождению танкеров к терминалу с плавучими хранилищами и контролю за процессом перевалки газа. Эта работа еще больше усложняется спецификой погодных условий в регионе. Уверены, что высокое качество связи позволит партнеру принимать необходимые оперативные решения и обеспечить безопасность на всех этапах своей деятельности, — отметил директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Северо-Западном регионе Юлия Сябитова.

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