Глава Самары приняла участие в выборах губернатора 8 сентября 2023 года

Глава города приняла участие в выборах. Фото: Елена Лапушкина

В Самаре продолжаются выборы на пост Губернатора Самарской области. Глава города пригласила избирателей реализовать свое конституционное право.

- Я приглашаю всех реализовать свое конституционное право, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор! От решения каждого из нас зависит, как будет развиваться наша область, наш город и каждая из сфер его жизни, - отметила Елена Лапушкина на своей официальной странице.

Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 8,9 и 10 сентября 2023 года. Горожанам следует взять с собой паспорт. Напомним, в Новокуйбышевске на избирательный участок пришел народный хор в полном составе