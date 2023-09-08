Глава Самарской области проголосовал в школе №132

Глава региона принял участие в голосовании. Фото: Юлия Рубцова

Глава Самарской области пригласил местных жителей принять участие в выборах губернатора. Голосование стартовало утром 8 сентября 2023 года.

Дмитрий Азаров поблагодарил членов УИК за работу и отметил, что решение об организации трехдневного голосование принималось в соответствии с пожеланиями людей. Три дня дадут возможность голосовать горожанам в удобное для каждого человека время.

Глава губернии проголосовал в своей родной школе №132. Напомним, также в голосовании приняла участие мэр Самары Елена Лапушкина.