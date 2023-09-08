Самарцы поделились кадрами аварии с трамваем на улице Венцека

Вагон сошел с рельсов. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители поделились кадрами аварии с участием трамвая. Общественный транспорт сошел с путей вечером в пятницу, 8 сентября 2023 года.

- Вагон трамвая №22 сошел с рельс на пересечении улиц Чапаевской и Венцека в направлении улицы Фрунзе, - сообщили в департаменте транспорта.

Очевидцы отмечают, что общественный транспорт протаранил легковой автомобиль. О причинах аварии и пострадавших не сообщается. Редакция «КП-Самара» обратилась в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Подробности уточняются.