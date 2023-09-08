Геннадий Котельников: «Нам есть чем дорожить, есть на что опереться»

Геннадий Котельников принял участие в голосовании

8 сентября председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников принял участие в голосовании по выборам губернатора Самарской области. На участок в Ленинском районе Самары председатель областного парламента пришел утром.

По мнению Геннадия Котельникова, эти выборы наполнены особым смыслом и содержанием.

Какой будет наша жизнь и жизнь наших детей в ближайшем будущем? Сможем ли мы сохранить и приумножить те дела и свершения, которые уже достигнуты сегодня? Что мы можем сделать для дальнейшего развития Самарской области? На эти вопросы и дадут ответ выборы, - считает председатель областного парламента.

По его мнению, позитивные изменения, происходящие сегодня, видны каждому: развивается экономика региона, строятся жилые дома и дороги, школы, детские сады, больницы, спортивные объекты.

- Нам есть чем дорожить, есть на что опереться. И чтобы это развитие продолжалось и дальше, нам всем нужны единство, сплоченность и взаимная поддержка, - убежден Геннадий Котельников.

Председатель областного парламента выразил уверенность, что жители Самарской области проявят ответственную гражданскую позицию, придут на избирательные участки и проголосуют за будущее региона, за свое будущее и будущее своих детей.