В Самарской области явка на выборах губернатора 8 сентября составила 22,36%

Выборы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.

В Самарской области с раннего утра в пятницу, 8 сентября 2023 года, стартовали выборы губернатора региона. Избирательные участки будут работать три дня на территории региона.

Согласно данным избиркома, в первый день на выборах Губернатора Самарской области явка составила 22,36%. При этом, явка на 15:00 составляла 14,1%, об этом рассказал председатель избирательной комиссии Вадим Михеев. В первые дни процесса данные по явке будут собраны дважды – в 15:00 и в 20:00.

В последний день голосования комиссия расширит сбор статистики. Данные планируют фиксировать в 10:00, в 12:00, в 15:00 и в 18:00. Выборы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.