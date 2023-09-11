«Самарские термы» презентуют строящийся центр здоровья и отдыха 14 октября

«Самарские Термы» смогут вмещать в себя более 8 тысяч человек в день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна дата открытия крупнейшего термального комплекса в России. Так, 14 октября в 11:00 состоится презентация проекта строящегося центра здоровья и отдыха «Самарские термы». Об этом сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что «Самарские Термы» станут крупнейшим комплексом в России, открытым на основе массового, социального и семейного концепта. По планам комплекс будут посещать не менее 60% жителей региона.

Организаторы отмечают, что для них важно разрабатывать концепты и объекты, с помощью которых люди могли бы продлевать свою жизнь и улучшать ее качество. Общая территория будущего термального комплекса составит 23 774,50 кв. м. «Самарские Термы» смогут вмещать в себя более 8 тысяч человек в день.

Напомним, в «Самарских термах» в новом LETOUT АУТЛЕТ МОЛЛ можно будет отдыхать всей семьей. Там, помимо различных видов саун, будут организованы детские игровые комнаты.

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