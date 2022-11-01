Термы откроют на месте бывшего аквапарка в Самаре весной 2023 года

Рабочие занимаются ремонтом кровли здания бывшего аквапарка "Виктория" Фото: Скриншот с видео

Стало известно, что происходит на месте бывшего аквапарка в Самаре. Комплекс работал на Московском шоссе. Его закрыли несколько лет назад. Сейчас объект перестраивают под термы. Блогер Сергей Бобин показал с воздуха, как выглядит будущая площадка для массового отдыха в ноябре 2022 года.

Здание бывшего аквапарка начали реконструировать в сентябре 2022 года. Территорию огородили забором. Сейчас специалисты занимаются ремонтом кровли.

- Проект термального комплекса готов. Утвержден и дизайн. Для Самары мы разработали новую концепцию, новые бани, сауны и бассейны, - рассказала «КП-Самара» директор по развитию франшизы федеральной сети центров здоровья и отдыха «Городские термы» Елена Мирошевская.

По ее словам, термы займут территорию в 18 тысяч кв. м. В нем планируют разместить 8-10 бассейнов, в том числе с соленой и пресной водой, несколько горок и 26 различных бань и саун. Открытие комплекса намечено на конец весны 2023 года.

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