Самарский метрополитен получил предостережение от избиркома

На Самарский метрополитен пожаловались за нарушения на выборах губернатора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МП «Самарский метрополитен» получил предостережение от областной избирательной комиссии. На предприятие пожаловались из-за выборов губернатора.

- Поступила жалоба на МП «Самарский метрополитен». Якобы руководство предприятия требует в приказном порядке собирать данные о том, когда и где проголосовал работник, - сообщили в избиркоме.

По итогам рассмотрения жалобы избирком направил предостережение на имя руководителя Самарского метрополитена Сергея Шамина.

Напомним, с 8 по 10 сентября 2023 года в Самарской области проходило голосование на выборах губернатора. Всего было пять кандидатов. Явка составила более 50%. Большинство избирателей отдали свои голоса за действующего главу региона Дмитрия Азарова.

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