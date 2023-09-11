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НовостиОбщество11 сентября 2023 6:51

Самарский метрополитен получил предостережение от избиркома

На предприятие поступила жалоба
Анастасия ФИЛАТОВА
На Самарский метрополитен пожаловались за нарушения на выборах губернатора

На Самарский метрополитен пожаловались за нарушения на выборах губернатора

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МП «Самарский метрополитен» получил предостережение от областной избирательной комиссии. На предприятие пожаловались из-за выборов губернатора.

- Поступила жалоба на МП «Самарский метрополитен». Якобы руководство предприятия требует в приказном порядке собирать данные о том, когда и где проголосовал работник, - сообщили в избиркоме.

По итогам рассмотрения жалобы избирком направил предостережение на имя руководителя Самарского метрополитена Сергея Шамина.

Напомним, с 8 по 10 сентября 2023 года в Самарской области проходило голосование на выборах губернатора. Всего было пять кандидатов. Явка составила более 50%. Большинство избирателей отдали свои голоса за действующего главу региона Дмитрия Азарова.

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