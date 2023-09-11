Явка на выборах губернатора Самарской области превысила 50% на 18:00 10 сентября

Активнее всего на избирательные участки шли жители сельских территорий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области явка на выборах губернатора составила 50,12%. По данным на 18:00 воскресенья, 10 сентября 2023 года, проголосовал 1 204 281 человек. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Так, в Самаре свои голоса за одного из пяти кандидатов отдали 405 387 жителей. Это 43,88% от общего числа избирателей. В Тольятти проголосовали 153 536 горожан (29,23%). В малых городах региона свой гражданский долг исполнили 208 526 человек (51,62%). Лидерами по явке избирателей оказались сельские районы. В голосовании приняли участите 436 832 сельчанина (79,49%).

Напомним, по итогам трех дней голосования на выборах губернатора Самарской области лидирует Дмитрий Азаров. За его кандидатуру отдали свои голоса свыше 1 млн жителей региона.

ДАнные по явке избирателей на выборы на вечер 10 сентября 2023 года / Фото: samara.izbirkom.ru

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