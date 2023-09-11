В Самаре расселят жильцов и снесут аварийный дом на ул. Арцыбушевской

С жильцами проведут переговоры насчет условий изъятия. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самары изымут для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в Ленинском районе на улице Арцыбушевской. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Там расположен многоквартирный дом № 140 площадью 275 кв. м, его признали аварийным и подлежащим сносу. У жильцов изымут квартиру № 2 площадью 40 кв. м и № 3 площадью 31,5 кв. м.

Департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений, а также провести переговоры с жильцами насчет условий изъятия.

Напомнить, также в Самаре снесут дом на пересечении улиц Осипенко и Мичурина. Территорию планируют застроить высотками.

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