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НовостиОбщество11 сентября 2023 8:31

Самару накроет сильная магнитная буря 12 сентября 2023 года

Метеочувствительным горожанам следует подготовиться
Алена ПРОВКИНА
Метеочувствительные самарцы столкнутся с головной болью

Метеочувствительные самарцы столкнутся с головной болью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самару вновь накроет сильная магнитная буря. Она придет в областную столицу во вторник, 12 сентября 2023 года.

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день метеочувствительные горожане могут почувствовать незначительное ухудшение самочувствия, головную боль, слабость. Помимо этого, может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость.

Специалисты рекомендуют самарцам не перенапрягаться, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе. Напомним, в Самаре ожидаются небольшие локальные кратковременные дожди, температура воздуха поднимется до +19 градусов.