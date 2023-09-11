Глава ВТБ Андрей Костин определил главные направления развития банка до 2026 года

Банк намерен заняться развитием продуктов и сервисов для массового клиента и выстраиванием отношений в системе «глобального Юга» / Фото: пресс-служба ВТБ

Продукты и сервисы для массового клиента, а также выстраивание отношений в системе «глобального Юга» — основные направления стратегии развития банка ВТБ на 2024-2026 годы. Об этом рассказал президент — председатель правления банка Андрей Костин.

— Первое — развитие розницы, которым мы будем заниматься очень активно. Второе — развитие отношений в секторе, который мы называем системой «глобального Юга». Потому что миру требуется создание новой, альтернативной расчетной и финансовой системы, которая не была бы связана с долларом и евро», — сказал он.

По словам Костина, задача банка сегодня — «стать ближе к человеку, его потребностям». Планируется, что к 2026 году банк увеличит число клиентов до 35 млн, а их долю в общем портфеле банка до 40%.

— Мы активно будем продвигать работу по созданию альтернативной финансовой инфраструктуры [не связанной с западными странами] в практической плоскости. От этой работы во многом зависит развитие всей страны, которая сохраняет очень большой экспортный потенциал, — сказал глава банка.

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