Самарцы пожаловались на умерших родственников в списках во время выборов

Выборы губернатора Самарской области прошли с 8 по 10 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Общественной палате Самарской области рассказали, с какими вопросами к ним обращались по горячей линии жители региона во время выборов губернатора. По словам члена Общественной палаты СО Галины Николаевой, в этом году поступило много звонков, в том числе и с жалобами.

- В этом году избиратели были очень вовлеченные. На горячую линию поступало много вопросов о том, как голосовать. Были и звонки с жалобами. Например, что шторка в кабинке была короче нормы, что кабинка упала на избирателя. На одном из избирательных участков в списках обнаружили умерших родственников, - передает слова Галины Николаевой корреспондент «КП-Самара».

Горячая линия продолжает работать, Общественная палата проверяет все обращения граждан.

Напомним, выборы губернатора Самарской области проходили 8-10 сентября. Избирательная комиссия обработала 100% бюллетеней, Дмитрий Азаров сохранил кресло главы региона.