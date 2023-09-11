Доля валют недружественных стран в портфеле корпоративных кредитов упала до 14%

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Автор: Игорь Акимов/roscongress.org

В августе прошлого года Банк России заявлял, что будет содействовать ускорению девалютизации, вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в долларах и евро. Тогда ЦБ отмечал, что по мере усиления cанкционного давления со стороны недрyжественных государств хрaнение сбережений в "токcичных" валютах cтановится все более риcкованным и менее привлекательным для наcеления и бизнеса.

После введения мер, предпринятых для ограничения использования нежелательных валют, появились первые положительные результаты. Так, например, доля валют недружественных государств в портфеле корпоративных кредитов Сбербанка на начало сентября снизилась до 14%. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, в рамках Восточного экономического форума.

- Доля именно «недружественных» валют в портфеле нашего банка, по состоянию на начало сентября, снизилась с 17% до 14%, - сказал он, отвечая на вопрос о доле валютных кредитов в долларах и евро.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз: на пути к сотрудничеству, миру и процветанию. Огромная часть вопросов, обсуждаемых в рамках встреч, посвящена в том числе и обеспечению экономической стабильности России.