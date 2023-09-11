Рынок привлеченных средств в России покажет рекордный рост за 8 лет

Рынок привлеченных средств в 2023 году развивается рекордными темпами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рынок привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц в российских банках в 2023 году увеличится на 19% и приблизится к 43,5 трлн рублей. Это будет рекордным результатом с 2015 года. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Значительным стимулом для дополнительного притока средств населения в банки стало улучшение доходности по сберегательным продуктам вслед за резким изменением ключевой ставки, которая с конца июля выросла на 4,5 п.п. Предполагается, что в новых условиях основным спросом клиентов будут пользоваться краткосрочные инструменты, по которым сейчас предлагают наиболее высокие ставки. По оценке ВТБ, в случае дальнейшего повышения ключевой ставки доля коротких вкладов до трех месяцев продолжит расти.

На фоне дедолларизации основным сберегательным инструментом для россиян выступают инструменты в отечественной валюте.

– Рынок привлечения в этом году развивается рекордными темпами. К исторической отметке в 40 трлн рублей он приблизился еще летом, хотя изначально это ожидалось только к концу года. С учетом повышения ставок по вкладам и накопительным счетам он продолжит свой рост еще активнее. Если в первом полугодии рынок вырос на 2,66 трлн рублей, то во втором мы ожидаем уже 4,19 трлн прироста. В итоге к концу года общий портфель привлеченных средств достигнет 43,5 трлн рублей, что станет для нашей страны рекордом за последние 8 лет, – заявила Наталья Тучкова.

По ее словам, объем депозитов в «недружественных» валютах продолжает снижаться. Помимо рублей, долю доллара и евро замещают так называемые «мягкие» валюты – прежде всего китайский юань.

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