Сотни жителей Самарской области успели взять ипотеку в последний месяц лета

В августе на льготную ипотеку пришлось 40% от всех сделок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зафиксировали рекорд по выдаче ипотеки в августе 2023 года. К примеру, только ВТБ выдал более 2,9 млрд рублей на покупку недвижимости. Средства получили свыше 800 жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

– По итогам августа мы обновили рекорд показателей по объему выдач жилищных кредитов населению. Банк предоставил 2,9 млрд рублей жителям губернии на покупку недвижимости, что сопоставимо с показателем за весь первый квартал 2023 года. Драйверами роста послужили ажиотажный спрос на фоне грядущего повышения ставок по базовым программам, а также сниженные банком ставки по всей линейке льготных программ, – прокомментировал управляющий банка в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

В августе на льготную ипотеку пришлось 40% от всех сделок. По итогам месяца выдачи по семейной госпрограмме и по «Ипотеке с господдержкой 2020» оказались сопоставимыми – по 150 жилищных кредитов по каждой на общую сумму более 1,15 млрд рублей. Резкий рост спроса отмечен среди представителей ИТ-отрасли – выдачи ипотеки в прошлом месяце выросли в 2,6 раза.

В январе-августе ипотеку в ВТБ получили 3,7 тысячи жителей Самарской области. Общий объем сделок превысил 12,7 млрд рублей. Это почти в два раза больше показателя аналогичного периода 2022 года, на 35% – рекордный 2021-й. Практически каждый четвертый жилищный кредит в регионе был выдан в рамках госпрограмм. Среди них наибольшей популярностью пользовалась «Семейная ипотека».

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