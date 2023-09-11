В Самаре снесут многоквартирный дом на улице Максима Горького

С жильцами проведут переговоры насчет условий изъятия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары изымут для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в Самарском районе на улице Максима Горького. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Там расположен многоквартирный дом № 162 площадью 689 кв. м, его признали аварийным и подлежащим сносу. У жильцов изымут квартиры № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 общей площадью 175,1 кв. м, квартиры № 26, 28, 29, 31, 32, 34 общей площадью 173,3 кв. м. Также жителей расселят из комнат № 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17.

Департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений, а также провести переговоры с жильцами насчет условий изъятия. Помимо этого, в Самаре расселят жильцов и снесут аварийный дом на ул. Арцыбушевской.

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