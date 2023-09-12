Снежное стал участником всероссийского проекта «Zа САМБО»

Делегация Самарской губернской думы поздравила жителей Снежного с Днем освобождения Донбасса

8 сентября по всему непокоренному Донбассу прошли мероприятия, посвященные 80-летию со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь памятной даты Самарская область организовала в подшефном городе Снежное второй турнир по греко-римской борьбе для юных спортсменов.

Поздравить с великой датой жителей ДНР, оказать моральную поддержку и материальную помощь в город Снежное приехала делегация Самарской губернской думы. Приветствуя горожан, первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова подчеркнула, что самарцы всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается.

-Вы не одиноки. Вся Россия и Самарская область вместе с вами. За вас российская армия, где немало и самарских воинов. Самарчане активно оказывают гуманитарную помощь. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров лично курирует восстановление Снежного. Будем вместе работать, будем вместе созидать, -отметила Марина Антимонова.

- По поручению губернатора Самарской области за последние два года в Снежном восстановлены школа, больница, детско-юношеская спортивная школа, культурные центры, музеи, большое количество многоквартирных жилых домов и дорог. Те объекты, которые восстанавливают или строят с нуля самарские строители, в скором времени будут работать на благо города Снежное и всей ДНР, - отметил депутат Роман Балтер.

В прошлом году в городе были отремонтированы залы спортшколы. Федерация спортивной борьбы Самарской области приобрела для них профессиональное оборудование. В этом году еще на один зал борьбы в городе стало больше.

Председатель комитета Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов отметил:

- Из бюджета Самарской области на восстановление Снежного уже выделены серьезные средства: около полутора миллиардов рублей. У нас нет сомнений в том, что мы должны помогать.

В честь 80-летия со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков на новой площадке провели масштабные соревнования по греко-римской борьбе.

- Уже больше года мы восстанавливаем экономику и инфраструктуру города. У нас появились новые традиции, мы выстроили взаимоотношения как на уровне руководства наших территорий, так и между школами, федерациями, законодательными собраниями. Одна из новых традиций – проведение всероссийского первенства по греко-римской борьбе, – рассказал вице-спикер Самарской губернской думы, руководитель парламентской фракции «Единая Россия», руководитель регионального отделения Федерации спортивной борьбы Александр Живайкин.

На соревнование съехалось более ста борцов из новых российских регионов: Крыма, ДНР и ЛНР. Приехали и самарские спортсмены. Снежное был включен в сообщество всероссийского проекта «Zа САМБО».

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