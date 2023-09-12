Делегация Самарской губернской думы отправилась в ДНР на празднование памятной даты

Самарские депутаты приехали в ДНР, чтобы отдать дань памяти и посетить ряд знаковых исторических мест

Во время Великой Отечественной войны Донбасс пробыл под оккупацией почти два года. В сентябре 1943-го благодаря самоотверженности советских войск и действиям подпольных групп Донбасс очистили от фашистов. Первыми из освобожденных городов и поселков были Красный луч и город Снежное.

8 сентября, когда по всему непокоренному Донбассу прошли мероприятия, посвященные 80-летию со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, представители Самарской губернской думы приехали в ДНР, чтобы отдать дань памяти и посетить ряд знаковых исторических мест.

В делегацию вошли первый заместитель председателя областного парламента Марина Антимонова, вице-спикер, руководитель парламентской фракции «Единая Россия», руководитель Федерации борьбы Самарской области Александр Живайкин, председатель комитета Губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов, депутат Самарской Губернской Думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» Роман Балтер.

В одном из кварталов города Снежное находится мемориал - шахта № 8, которая стала братской могилой. Совсем недавно было установлено, что в ней захоронен наш земляк Сергей Порфирьевич Селиванов. Уроженец Шигонского района Самарской области, он был участником разведывательного отряда, который первый пробился на высоту кургана Саур-Могилы и удерживал его в течение суток до подхода подкрепления. Делегация Самарской области посетила обновленный комплекс Саур-Могила, который в 2014 году из-за военных атак киевского режима был разрушен. В 2022 году его восстановили.

-Горько осознавать, что то, за что сражались и отдавали жизни наши деды и прадеды, попрано, что фашистское зло опять вернулось. Наше поколение росло, и нам казалось, что войны уже не будет никогда, никакой, потому что мы знаем, как это страшно, мы знаем, как это всегда несправедливо. К сожалению, не все так думают на нашей планете. К сожалению, есть те, кто без войны не может обойтись. К сожалению, есть те, кто считает, что они за нас будут решать, как нам жить. И, к сожалению, теперь нашим мужьям, братьям, сыновьям тоже, как тогда нашим дедам, приходится отстаивать мир, отстаивать наше право на свободу, отстаивать интересы нашей святой Родины, - отметила Марина Антимонова.

Побывали депутаты Самарской губернской думы и в Макеевке. Трагедию новогодней ночи 2023 года помнит вся Россия. Тогда во время обстрела многие погибли, а те, кто остался жив, - и рядовые, и офицеры - спасали жизни сослуживцев, вытаскивали их из-под завалов.

- Мы не могли не посетить это место. Как только стало известно об этом ужасном событии, люди выстраивались в очередь, и звучал только один вопрос: чем я могу помочь? – поделился председатель комитета Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов. - Вся Самарская область вместе с Донбассом. Помогаем всем, чем можем, и будем помогать.

Сегодня Самарская область принимает активное участие в поддержании и восстановлении территорий Донбасса, в особенности подшефного города Снежное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.