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НовостиОбщество12 сентября 2023 10:08

Самарская Лука вошла в топ-5 мест России, где можно встретить золотую осень

В число ярких природных локаций в разных уголках страны вошла и Самарская Лука
Ирина СИНЕГУБОВА
По Самарской луке проложено много пешеходных, автомобильных и конных маршрутов.

По Самарской луке проложено много пешеходных, автомобильных и конных маршрутов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МТС Travel составил рейтинг пяти мест в России, где можно встретить золотую осень. В число ярких природных локаций в разных уголках страны вошла и Самарская Лука. Одна из достопримечательностей Самарской области заняла 2-е место.

Национальный парк с впечатляющими видами находится рядом с Волгой и Жигулевскими горами. Место привлекает не только любителей пешего туризма, но и скалолазов. А Куйбышевское водохранилище, именуемое Жигулевским морем, нередко сравнивают по масштабу, живописности и чистоте с Байкалом.

По Самарской луке проложено много пешеходных, автомобильных и конных маршрутов. Можно осмотреть парк с вершины горы Стрельной, заброшенные известковые штольни горы Верблюд, посетить дом-музей художника Ильи Репина в Ширяево и музей «Самарская лука» в Жигулевске.

Также в топ-5 живописных мест вошли город Плес, Пушкинские Горы, Кронштадт и Байкал.

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