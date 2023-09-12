В Самаре благоустроить остановку «Кинотеатр «Огонек» планируют до конца октября

Самарцы пожаловались на отсутствие дорожек. Фото: "Честная Самара"

В Самаре в начале сентября перенесли остановку общественного транспорта «Кинотеатр «Огонек». Теперь она расположена за проспектом Кирова и улицей Мирной.

В социальных сетях местные жители опубликовали кадры новой остановки и пожаловались на отсутствие дорожек и подходов к участку.

- После дождя невозможной пройти на остановку из-за грязи, с коляской это очень сложно. Урн для мусора также нет, - отмечают пользователи в социальных сетях.

На жалобу жителей ответили сотрудники департамента ГХиЭ Самары. Специалисты отметили, что оборудовать подходы к остановочному пункту планируют до конца октября 2023 года, в рамках выделенного финансирования.