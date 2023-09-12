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НовостиОбщество12 сентября 2023 11:59

Греф не ожидает повышения ключевой ставки на грядущем заседании ЦБ

Он считает, что прошло слишком мало времени с момента предыдущих изменений
Источник:kp.ru
Герман Греф заявил, что не ждет нового повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 15 сентября

Герман Греф заявил, что не ждет нового повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 15 сентября

Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает нового повышения ключевой ставки ЦБ России в сентябре. По его мнению, пока прошло слишком мало времени для оценки эффекта предыдущего ужесточения монетарной политики.

Напомним, Банк России в августе на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 п.п. - до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение. Следующее заседание по ставке состоится в эту пятницу, 15 сентября.

- Не ожидаю повышения (ключевой ставки - ред.), потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены, - сообщил он Герман Греф на площадке Восточного экономического форума.

Отметим, VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Он продлится до 13 сентября 2023 года.

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