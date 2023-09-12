Греф не ожидает повышения ключевой ставки на грядущем заседании ЦБ

Герман Греф заявил, что не ждет нового повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 15 сентября Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает нового повышения ключевой ставки ЦБ России в сентябре. По его мнению, пока прошло слишком мало времени для оценки эффекта предыдущего ужесточения монетарной политики.

Напомним, Банк России в августе на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 п.п. - до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение. Следующее заседание по ставке состоится в эту пятницу, 15 сентября.

- Не ожидаю повышения (ключевой ставки - ред.), потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены, - сообщил он Герман Греф на площадке Восточного экономического форума.

Отметим, VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Он продлится до 13 сентября 2023 года.

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