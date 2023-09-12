В Самаре трамваи № 3 и 18 три дня не будут ходить по ул. Чернореченской

Движение трамваев по ул. Чернореченской закроют на время работ на теплосетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 15 сентября 2023 года, в Самаре закроют движение трамваев по улице Чернореченской. Ограничения затронут маршруты № 3 и 18. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Движение трамваев № 3 и 18 будет закрыто по улице Чернореченской с 12:00 15 сентября до 5:00 18 сентября. Трамваи проследуют через ж/д вокзал, - отметили в мэрии.

Так, трамваи № 3 в прямом направлении будут ходить по улицам: Чапаевской, Венцека, Фрунзе, Красноармейской, Урицкого, Пензенской, Дачной, Тухачевского, Партизанской, Аэродромной, Промышленности, Гагарина, XXII Партсъезда и Заводскому шоссе.

В обратном направлении: по Заводскому шоссе, улицам XXII Партсъезда, Гагарина, Промышленности, Аэродромной, Партизанской, Тухачевского, Дачной, Пензенской, Урицкого, Красноармейской, Фрунзе, Пионерской и Чапаевской.

Трамвай № 18 в течение трех дней будет ходить по следующей схеме: по Ново-Садовой, Ленина, Полевой, Арцыбушевской, Красноармейской, Урицкого, Пензенской, Дачной, Тухачевского, Партизанской и Аэродромной. В обратном направлении: по Аэродромной, Партизанской, Тухачевского, Дачной, Пензенской, Урицкого, Красноармейской, Арцыбушевской, Полевой, Ленина и Ново-Садовой.

Напомним, участок улицы Чернореченской закрыли с 12 по 18 сентября. Это связано с проведением аварийных работ на теплосетях в районе пересечения с улицей Дачной.

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