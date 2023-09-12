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НовостиОбщество12 сентября 2023 12:17

В Самаре трамваи № 3 и 18 три дня не будут ходить по ул. Чернореченской

Составы направят через железнодорожный вокзал
Анастасия ФИЛАТОВА
Движение трамваев по ул. Чернореченской закроют на время работ на теплосетях

Движение трамваев по ул. Чернореченской закроют на время работ на теплосетях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 15 сентября 2023 года, в Самаре закроют движение трамваев по улице Чернореченской. Ограничения затронут маршруты № 3 и 18. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Движение трамваев № 3 и 18 будет закрыто по улице Чернореченской с 12:00 15 сентября до 5:00 18 сентября. Трамваи проследуют через ж/д вокзал, - отметили в мэрии.

Так, трамваи № 3 в прямом направлении будут ходить по улицам: Чапаевской, Венцека, Фрунзе, Красноармейской, Урицкого, Пензенской, Дачной, Тухачевского, Партизанской, Аэродромной, Промышленности, Гагарина, XXII Партсъезда и Заводскому шоссе.

В обратном направлении: по Заводскому шоссе, улицам XXII Партсъезда, Гагарина, Промышленности, Аэродромной, Партизанской, Тухачевского, Дачной, Пензенской, Урицкого, Красноармейской, Фрунзе, Пионерской и Чапаевской.

Трамвай № 18 в течение трех дней будет ходить по следующей схеме: по Ново-Садовой, Ленина, Полевой, Арцыбушевской, Красноармейской, Урицкого, Пензенской, Дачной, Тухачевского, Партизанской и Аэродромной. В обратном направлении: по Аэродромной, Партизанской, Тухачевского, Дачной, Пензенской, Урицкого, Красноармейской, Арцыбушевской, Полевой, Ленина и Ново-Садовой.

Напомним, участок улицы Чернореченской закрыли с 12 по 18 сентября. Это связано с проведением аварийных работ на теплосетях в районе пересечения с улицей Дачной.

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