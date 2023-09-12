Выбор сделан: Геннадий Котельников назвал Дмитрия Азарова народным губернатором

Геннадий Котельников прокомментировал победу Дмитрия Азарова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня на заседании Избирательной комиссии Самарской области был подписан итоговой протокол о результатах выборов губернатора Самарской области. Уверенную победу одержал Дмитрий Азаров, за которого проголосовали 1 086 187 жителей региона, что составляет 83,83 процента голосов избирателей, то есть более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Вот как прокомментировал это важное для региона событие председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников:

– Я искренне рад итогам выборов и горячо поздравляю Дмитрия Игоревича Азарова с победой. За него проголосовало более 83 процентов. Приятно удивила и рекордная явка в дни голосования. На мой взгляд, все это – свидетельство того, что жители Самарской области связывают будущее своего региона именно с нашим губернатором. Он, как никто другой, хорошо знает все проблемы и пути их решения, чувствует надежды и чаяния людей. Поэтому и стал по-настоящему народным губернатором.

Спикер губернского парламента высоко оценил вклад Дмитрия Азарова в развитие региона, его высочайший профессионализм, отменную работоспособность и огромную ответственность.

За прошедшие годы обеспечено прорывное социально-экономическое развитие Самарской области. Во многом благодаря усилиям губернатора значительно увеличились денежные поступления в регион из федерального бюджета, повысилась его инвестиционная привлекательность.

За последние годы в сфере здравоохранения Самарской области введены в строй 116 объектов, отремонтированы 352 медицинских учреждения, закуплены 14 523 единиц медоборудования. Самое пристальное внимание уделяется модернизации первичного звена здравоохранения – с каждым годом растет число фельдшерско-акушерских пунктов и отделений врачей общей практики.

В сфере образования региона возведены и реконструированы 11 школ, отремонтированы 599 образовательных объектов, в том числе 269 школ.

В городах и районах губернии строятся новые спортивные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, другие спортсооружения. За последние годы в Самарской области открыты 8 ледовых арен, 7 стадионов, 22 спортивных комплекса, 124 спортплощадки.

Новые мосты через реки губернии, новые набережные во всех городах на Волге, многие километры новых качественных дорог, масштабные улучшения в благоустройстве городов, районов и общественных пространств – все это, в первую очередь, результаты труда главы нашего региона, который, по мнению Геннадия Котельникова, всегда опирается на инициативу жителей Самарской области.