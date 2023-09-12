Капитан «Крыльев Советов» принес ничью сборной России в матче с Катаром

Александр Солдатенков спас национальную сборную от поражения. / Фото: ФК «Крылья Советов»

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков отличился за сборную России и принес национальной команде ничью в контрольной матче с Катаром. Александр появился на поле на 69 минуте матча, забил гол и спас команду от поражения.

Сборная России смогла сравнять счет в матче против Катара, который проходил сегодня, 12 сентября 2023 года, на стадионе «Эль-Джануб». В первом тайме команды не смогли открыть счет. Однако на 70-й минуте Катар удивил всех и вышел вперед благодаря голу нападающего Ахмеда Алаа. Но на 90-й минуте Россия все же смогла забить решающий гол. Защитник и капитан «Крыльев» Александр Солдатенков реализовал передачу Максима Глушенкова. Итоговый счет составил 1:1.

Напомним, главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин опроверг слухи об уходе из самарской команды Бенхамина Гарре и прокомментировал высказывания Константина Генича по поводу игроков самарского клуба в эфирах популярного шоу.

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