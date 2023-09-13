Глава СК России заинтересовался смертью работницы сызранского химпредприятия

В информационный центр СК России обратился супруг погибшей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, заинтересовался уголовным делом о смерти работницы сызранского предприятия, которая отравилась парами аммиака. В результате этого случая женщина погибла, и ее муж обратился в информационный центр СК России, высказав свое недовольство ходом расследования. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Муж погибшей пожаловался, что, несмотря на имеющиеся доказательства и заключения судебных экспертиз, никто так и не был привлечен к ответственности за произошедшее время. Александр Бастрыкин назначил руководителя самарского следственного управления, Марата Галиханова, ответственным за доклад о промежуточных результатах проверки дела и о конечных решениях, принятых по этому случаю.

Напомним, инцидент произошел в июле 2021 года на территории предприятия. Во время работы произошел пролив аммиака. Оператор цеха, занимающегося производством этого вещества, умерла от отравления его ядовитыми парами.

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