Депутат Госдумы Гутенев высказался об итогах выборов самарского губернатора

Владимир Гутенев: Избирательная кампания показала заинтересованность самарцев в определении политического и экономического курса развития региона / Фото: vk.com/vladimirgutenev

В Самарской области подвели итоги выборов губернатора. Главой региона стал Дмитрий Азаров. Он набрал более 83% голосов. Итоги выборов прокомментировал депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев. Парламентарий отметил, что избирательная кампания показала заинтересованность самарцев в определении политического и экономического курса развития губернии.

- Те успехи, которые демонстрирует регион и видим мы, обеспечили такие впечатляющие цифры. В этом году голосовало больше, чем на предыдущих выборах. Уверен, при дальнейшей реализации той стратегии, в разработке которой участвовало большинство населения региона, мы обязательно добьемся успехов, - сказал Владимир Гутенев.

Напомним, явка на выборы губернатора в Самарской области в 2023 году составила более 53%. Свой гражданский долг исполнили свыше 1,2 млн человек. Активнее всего на избирательные участки шли жители сельской местности.

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