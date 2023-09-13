Эксперты рассказали, как ИИ и машинное обучение помогает природе и спасает жизни

ИИ помогает решать важнейшие задачи устойчивого развития и спасения человеческих жизней Фото: Shutterstock

На VIII Восточном экономическом форуме состоялась сессия «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта». В рамках нее эксперты рассказали, как искусственный интеллект (ИИ) решает важнейшие задачи устойчивого развития и спасения человеческих жизней.

Так, начальник Центра развития технологий AI во благо общества Сбербанка Олег Артюгин объяснил, как машинное зрение применяется в задачах идентификации дикой природы для сохранения биоразнообразия планеты. Модель ИИ может более чем в 20 раз сократить время на обработку изображений и повысить качество мониторинга популяций редких и исчезающих видов животных.

Руководитель Центра прикладного ИИ Сколтеха, ведущий научный сотрудник Института AIRI, к. ф.-м. н. Евгений Бурнаев, в свою очередь, рассказал, как прикладной ИИ помогает в устойчивом развитии. Он подчеркнул, что глобальные климатические изменения, вызванные антропогенными факторами, требуют энергоперехода. ИИ как инструмент оценки ESG-рисков позволяет проверить, соответствует ли траектория энергоперехода принципам устойчивого развития.

А генеральный директор СберМедИИ Владимир Кох описал, как работает Центр управления госпитализацией пациентов с подозрением на инсульт. Была создана специальная система «УДАР». Она помогает неврологам сопровождать пациентов с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Специалисты проводят дифференциальную диагностику с помощью сервисов на базе ИИ и определяют показания для госпитализации, а также выбирают учреждение, куда доставить больного. В комплекс встроен сервис «КТ головного мозга». Алгоритм автоматически выравнивает изображения головного мозга, выявляет признаки ишемического инсульта на бесконтрастном КТ-исследовании, подсвечивает врачу патологичные участки цветным контуром, рассчитывает общий объем поражения головного мозга и дает предварительное описание.

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