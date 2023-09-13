Названа цена предзаказа нового iPhone 15 в России

Цены в России на новые смартфоны iPhone 15 по предзаказу начинаются от 125 тысяч рублей / Фото: МТС

Стала известна цена предзаказа нового iPhone 15 в России. Она начинается от 125 тысяч рублей. Цена на часы Apple Watch по предзаказу — от 35 тысяч рублей, пишет РИА «Новости».

Предзаказ на iPhone 15 в России открыли в конце августа 2023 года. Первой это сделала компания МТС. У пользователей появилась возможность приобрести виртуальный сертификат за 50 тысяч рублей, а после получения гаджета оплатить оставшуюся часть. Сейчас сумма предоплаты за iPhone 15 составляет 25 тысяч, на модели Apple Watch действует полная предоплата.

Новые смартфоны доступны в четырех версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Цены варьируются от 125 до 185 тысяч рублей.

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