Сквер на улице Ново-Садовой в Самаре привели в порядок

Обновленный сквер уже успели облюбовать голуби. Фото: департамент ГХиЭ Самары

В Самаре завершилось благоустройство сквера в Промышленном районе города. Территорию обновили на улице Ново-Садовой в районе домов 22-24. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

Обновленный сквер уже успели облюбовать голуби. Птицы слетелись на новый газон. По этому поводу поиронизировали в департаменте.

— Общественный птичий контроль в сквере провел вылетное совещание. Комиссия осталась удовлетворена, — написали в самарском департаменте ГХиЭ.

Работники высадили на территории новые газоны и устроили систему автополива. Напомним, а в Кировском районе Самары закончили приводить в порядок шесть дворов.

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