Лизинг становится все более востребован в российских компаниях

Фото: www.vtb-leasing.ru

В российских компаниях становится все более востребован лизинг. Он считается одним из самых выгодных и доступных инструментов финансирования имущества.

Так, объем нового бизнеса ВТБ Лизинг в первом полугодии вырос на 40% и достиг 140 млрд рублей. Портфель компании на отчетную дату составил 657 млрд рублей. За это время она заключила свыше 15 тысяч новых договоров с клиентами. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Первое полугодие было успешным как для всего лизингового рынка, так и для нас. Мы признаны лидером на рынке ж/д техники и активно увеличиваем бизнес по всем основным направлениям. Высокий результат показал сегмент автолизинга, который по сравнению с прошлым полугодием вырос в два раза. Общее количество наших клиентов достигло 92 тысяч по всей стране. Это говорит о том, что лизинг, как один из самых выгодных и доступных инструментов финансирования имущества, становится все более востребованным в компаниях любого размера. Во втором полугодии мы планируем продолжать наращивать объемы нового бизнеса и увеличивать финансовые результаты, — отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Антон Мусатов.

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