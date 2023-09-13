Появились подробности ДТП с двумя погибшими пенсионерами в Тольятти

От удара отечественную легковушку отбросило на световую опору.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В среду, 13 сентября, в Комсомольском районе Тольятти два человека погибли в страшном ДТП. Стали известны подробности произошедшего.
— В 12:20 77-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21114» ехал по Поволжскому шоссе в сторону п. Поволожский. В районе здания № 5 он начал поворачивать налево вне перекрестка и не уступил дорогу «Датсун», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
За рулем иномарки находился 24-летний водитель, он двигался во встречном направлении. В результате транспортные средства столкнулись. От удара отечественную легковушку отбросило на световую опору.
К сожалению, водитель и пассажир машины «ВАЗ-21114» скончались на месте ДТП. А водителя иномарки доставили в медицинское учреждение. Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал