В Самаре местные жители пожаловались на коммунальный фонтан на ул. Белорусской

Фонтан забил на улице Белорусской. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители пожаловались на очередной коммунальный фонтан на улице Белорусской. На участке бьет фонтан из водопровода.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, на территории возле заправочной станции специалисты провели вскрытие, чтобы уложить новые трубы. По словам горожан, работы произвели несколько недель назад. При этом, рядом с участком бьет фонтан из водопровода.

Горожане отмечают, что уже обращались к специалистам, но не получили реакции. Напомним, в начале сентября перенесли остановку общественного транспорта «Кинотеатр «Огонек». Местные жители пожаловались на отсутствие дорожек и подходов к участку.