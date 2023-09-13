Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2023 12:33

В Самаре местные жители пожаловались на коммунальный фонтан на ул. Белорусской

Горожане отмечают, что проблема не решается несколько недель
Алена ПРОВКИНА
Фонтан забил на улице Белорусской. Фото: "Самара с огоньком"

Фонтан забил на улице Белорусской. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители пожаловались на очередной коммунальный фонтан на улице Белорусской. На участке бьет фонтан из водопровода.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, на территории возле заправочной станции специалисты провели вскрытие, чтобы уложить новые трубы. По словам горожан, работы произвели несколько недель назад. При этом, рядом с участком бьет фонтан из водопровода.

Горожане отмечают, что уже обращались к специалистам, но не получили реакции. Напомним, в начале сентября перенесли остановку общественного транспорта «Кинотеатр «Огонек». Местные жители пожаловались на отсутствие дорожек и подходов к участку.