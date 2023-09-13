В Самаре приступили к ремонту исторического дома Челышева

Специалисты приступили к работам. Фото: Евгений Щекин

В Самаре еще в марте 2023 года загорелось историческое здание. Местные жители тогда подозревали, что их дом подожгли намеренно.

Спустя несколько месяцев на участке приступили к восстановительным работам. Процесс опубликовал городской блогер Евгений Щекин на своей официальной странице в социальных сетях в середине сентября текущего года. Судя по предоставленным кадрам, подрядчики привезли на территорию новые материалы и проводят необходимые работы.

Напомним, пожар произошел вечером 22 марта 2023 года. Возгорание зафиксировали на третьем этаже жилого дома. Тогда пожарные эвакуировали 60 местных жителей.