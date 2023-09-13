Департамент образования прокомментировал обрушение потолка в самарской школе

В школе обеспечили безопасность образовательного процесса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре днем в среду, 13 сентября, стало известно об обрушении потолка в школе на Мехзаводе. Местные жители опубликовали кадры в социальной сети.

Оказалось, аварийную ситуацию зафиксировали 12 августа 2023 года в школе №122. От потолочной штукатурки в коридоре школы отвалился участок. К счастью, никто не пострадал. В этот же день департамент образования провел обследование и разработал проектно-сметную документацию на ремонт потолка в учреждении, об этом представители департамента сообщили редакции «КП-Самара».

Помимо этого, специалисты выполнят работы по устранению аварийной ситуации. Коридор на данный момент закрыт для прохода обучающихся. Безопасность для дальнейшего проведения образовательного процесса обеспечена.