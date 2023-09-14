Появилось видео из новых терм на Московском шоссе в Самаре

В центре "Самарские термы" обустроят несколько бань, саун и бассейнов Фото: Елена ШИШКИНА

В четверг, 14 сентября 2023 года, в Самаре презентовали строящийся центр здоровья и отдыха «Самарские термы». Он появится на месте бывшего аквапарка «Виктория» в ТРК Letout (экс-«Московский»). Корреспондент «КП-Самара» побывала внутри комплекса и сняла на видео будущие термы.

Общая площадь термального комплекса составит 23,7 тысячи кв. м. Он сможет вместить в себя более восьми тысяч человек в день. В нем обустроят несколько бассейнов, бань и саун. Работы уже близятся к завершению. На площадке уже сделали грязевую зону, где разместят 12 видов грязи, теплые камни, душевые, парилки.

Планируется, что центр здоровья и отдыха «Самарские термы» станет крупнейшим в России. Его открытие намечено на октябрь 2023 года.

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