В полиции рассказали детали ДТП в Самаре, где Chevrolet оседлал ВАЗ

В ДТП пострадала 18-летняя пассажирка "восьмерки" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности ДТП на улице Физкультурной в Самаре, которое произошло вечером 13 сентября 2023 года. Там Chevrolet Trax оседлал вазовскую легковушку. Детали рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 21:05. За рулем иномарки находился 45-летний мужчина. Он, двигаясь по улице Физкультурной, решил повернуть налево на улицу Александра Матросова. При этом автомобилист не пропустил ВАЗ-21083 под управлением 20-летнего парня, который двигался прямо во встречном направлении.

В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка отечественной легковушки. Ее доставили в ближайшую больницу. Медики осмотрели девушку и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия. Проводится проверка.

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