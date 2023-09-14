В Самаре построят новый дублер Московского шоссе

Дублер станет частью новой дороги до микрорайона на 19 км Московского шоссе Фото: Яндекс. Карты

В Самаре построят еще один дублер Московского шоссе. Его протянут от ТЦ «Метро» до Северного переулка. Он станет частью дороги, которая соединит новый микрорайон «Кислород» с городом. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Так, новая дорога будет состоять из двух участков: дублера Московского шоссе, где заказчиком выступает региональный Минтранс, и улицы Пятая линия, которую построит г.о. Самара. Общая их протяженность составит около двух километров, ширина – семь метров. Там будет предусмотрено двухполосное движение. На улице Пятая линия обустроят тротуары шириной 2,25 метра и освещение. Получить заключение экспертизы по проекту новой дороги планируется в конце 2023 года.

Напомним, ЖК «Кислород» строят за ТЦ «Метро» на 19 км Московского шоссе. Его возводят на месте бывшей 94-й военной части. Застройщик – СОФЖИ. Микрорайон свяжут с Самарой двумя дорогами. Одна – от Московского шоссе, другая – от Ракитовского шоссе.

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