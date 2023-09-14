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НовостиОбщество14 сентября 2023 10:35

В Самаре построят новый дублер Московского шоссе

Дорогу продолжат от ТЦ «Метро» до Северного переулка
Анастасия ФИЛАТОВА
Дублер станет частью новой дороги до микрорайона на 19 км Московского шоссе

Дублер станет частью новой дороги до микрорайона на 19 км Московского шоссе

Фото: Яндекс. Карты

В Самаре построят еще один дублер Московского шоссе. Его протянут от ТЦ «Метро» до Северного переулка. Он станет частью дороги, которая соединит новый микрорайон «Кислород» с городом. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Так, новая дорога будет состоять из двух участков: дублера Московского шоссе, где заказчиком выступает региональный Минтранс, и улицы Пятая линия, которую построит г.о. Самара. Общая их протяженность составит около двух километров, ширина – семь метров. Там будет предусмотрено двухполосное движение. На улице Пятая линия обустроят тротуары шириной 2,25 метра и освещение. Получить заключение экспертизы по проекту новой дороги планируется в конце 2023 года.

Напомним, ЖК «Кислород» строят за ТЦ «Метро» на 19 км Московского шоссе. Его возводят на месте бывшей 94-й военной части. Застройщик – СОФЖИ. Микрорайон свяжут с Самарой двумя дорогами. Одна – от Московского шоссе, другая – от Ракитовского шоссе.

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